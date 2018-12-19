Mardin'de Bin 400 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, Cizre-Nusaybin kara yolunun Turgutlu Mahallesi mevkisinde yol kontrolü yapıldığı bildirildi.

Durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 400 paket kaçak sigara bulunduğu aktarılan açıklamada, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İl Jandarma Komutanlığının kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA