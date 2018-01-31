Mardin'de Bin 24 Şişe Kaçak İçki Yakalandı

Mardin'de polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda bin 24 şişe kaçak içki ele geçirilirken olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçak içki ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon yaptı. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonun Kızıltepe Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçak içki satış ve engellemesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında 30 Ocak günü kaçak içki satışının yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, bir şahsa ait depo ve iş yerine ekiplerimizce operasyon düzenlenmiş ve adreslerde yapılan aramalarda toplam bin 24 adet kaçak içki ele geçirilmiştir. İş yeri adreslerinin sahibi olan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - MARDİN