Mardin'de Bin 180 Kadın Meslek Sahibi Oldu

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince açılan meslek edindirme kurslarında bin 180 kadın meslek öğrendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi (MARMEK), kadınların meslek edinmelerine katkı sağlanıyor. 6 ayda bin 180 sertifika vererek meslek sahibi olmalarını sağlayan merkez, okuma yazma kurslarındaysa 449 kadına okuma yazma öğretti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kadınların mesleki anlamda gelişmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Kadınların mutlu olduğu bir kentte yaşaması adına ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Yaman, "Bizler ilimizde sosyal projelere de önem verdik. Bu nedenle dezavantajlı grupların hep yanında olduk. Dikkate aldığımız konuların başında ise kadınlarımız geldi. Özellikle onların meslek edinmeleri adına önemli çalışmalar yaptık. MARMEK'te bunlardan sadece biri." ifadelerini kullandı.

MARMEK'in yaptığı çalışmalara değinen Yaman, birimin kadınların ekonomik hayata katılmasını, ev ekonomisine destek sağlamasını ve becerilerini artmasını hedeflediğini belirtti.

Yaman, "Bu nedenle kadınlarımızın da taleplerini dikkate alarak sürekli kurslar açmaktayız. Ayrıca okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza da fayda sağlamaktayız." dedi.