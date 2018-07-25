Mardin'de "Bilimin Uçan Sirki" Sahnelendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Bilimin Uçan Sirki" adlı oyunu çocuklarla buluşturdu.

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen Yaratıcı Zihinler Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kaan Karahan ile Bilim Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Bilimin Uçan Sirki" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen oyun öncesi yaptığı konuşmada, belediye imkanlarını vatandaşlar için kullandıklarını ve daha güzel bir Mardin için çalıştıklarını dile getirerek, "Çocukların güldüğü, mutlu olduğu, güven ve huzur içerisinde çocuk oyunları ile parklarda oynadığı bir şehir için çalışıyoruz. Son bir buçuk yıldır bu ivmeyi yakaladık. Mardinimizi daha güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen Yaratıcı Zihinler Projesi'nin önemine işaret eden Yaman, "Hedefimiz bilime duyarlı ve bilimle iç içe yaşayan nesiller yetiştirmek." dedi.

Oyunu izleyen çocuklardan Hasan Bayruğ, çok eğlendiğini ve çok şey öğrendiğini söyledi.