Mardin'de Bilali Şenlikleri

Mardin'de, tahıl hasadının başlangıcı olarak kabul edilen ve ismini İslamiyet'in ilk yıllarında insanları namaza çağıran sahabe Bilali Habeşi'den alan Bilali Şenlikleri yapıldı.

Mezopotamya'da binlerce yıldır mayıs ayının ilk haftasında kutlanan ve hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, bu yıl merkez Artuklu ilçesinin Alımlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla yapılan programda dualar edildi, yemekler pişirilip dağıtıldı. Vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekip eğlenirken, çocuklar da uçurtma uçurdu.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, bu tür şenliklerin Mardin turizmine katkı sağladığını belirtti.

Şenliklere ilginin yoğun olduğunu aktaran Aydın, "Bu şenlik yüzyıllardır kutlanıyordu ancak 50 yıl kadar ara verildi. 4 yıldır yeniden şenliği yapmaya başladık. Amacımız bunu yaparken halkı eğlendirmek sevindirmek manevi değerleri yeniden hatırlatmak." dedi.

Aydın, bu tür şenliklerin olması, Mardin'de güven ve huzurun olduğunun göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da bahar ve bereket bayramı olarak nitelendirilen Bilali Şenlikleri'nin dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Şenliğin binlerce yıldır kutlanan bereket bayramları arasında yer aldığını anımsatan Erdoğan, "4 senedir kaybolmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirası canlandırmaya çalışıyoruz. Bu şenlik her geçen yıl daha da coşkulu bir şekilde kutlanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA