Mardin'de Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Yeşilkent Mahallesi Funda Sokak'ta kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Ferhan Bilben (39), ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Bilben, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.