Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti - Haberler
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Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir genç yaşamını yitirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir genç yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde Peygamber Camisi önünde amca çocukları olan Husame Hüseyin El Aziz (23) ile H.A.E.A. (15) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Husame Hüseyin El Aziz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan ev aramasında suçta kullanılan bıçak ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Aziz, Güncel, Haber

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