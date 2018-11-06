Mardin'de Beyazsu Hattı Patladı, 12 Ev Sular Altında Kaldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde beyazsu ana hattının patlaması sonucu mahalle sular altında kaldı. Mahallede 12 ev su baskınından etkilenirken maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir neden dolayı beyazsu ana boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle boru hattından fışkıran tazyikli sular mahalledeki evleri etkiledi. Su baskınında 12 ev sular altında kalırken maddi hasar oluştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su baskınından zarar gören evlerin içindeki suları tahliye etti. - MARDİN