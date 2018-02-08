Mardin'de 'Beyaz Bayrak' Projesi Devam Ediyor

Mardin'de 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaklaşa düzenlenen "Beyaz Bayrak" uygulaması devam ediyor.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaklaşa yürütülen "Beyaz Bayrak" projesi kapsamında denetim sonuçları ve beyaz bayrak alan okullarla ilgili verileri paylaşmak ve işbirliğinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Beyaz Bayrak İş Protokolü kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılında kentte 968 eğitim öğretim kurumunun beyaz bayrak denetimi yapılıp, 478 kurum beyaz bayrak almaya hak kazandı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje hakkında şimdiye kadar yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan, Çevre Sağlığı Şube Müdürü Şeyhmus Kanat ve Resul Akkurt katıldı. - MARDİN