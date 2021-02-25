Mardin'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
25.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:18
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gökhan Eken idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri, Kocalar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Eken ile yanında bulunan Ramazan Kınav yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar