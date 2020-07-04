Mardin'de beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Mardin'de beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Mardin'de beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

04.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:09

Mardin'de beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Güçlükonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Baran idaresindeki 48 DA 195 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Baran, bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sürücüyü yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla Mardin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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