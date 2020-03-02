02.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:08

Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Diyetisyen eşliğinde işin asıl mutfağında olan kadınlara yönelik, sağlıklı ve doğru beslenmenin yollarının kazandırılması kararlılığı ile başlatılan Beslenme Okulu Projesi'nin 8. etabının eğitimlerle başladı.

Program süresince, diyetisyen ve gıda teknisyeni ile birlikte mutfak atölyesinde haftanın bir günü sağlıklı, düşük kalorili, uygulanabilir ve besin değerleri korunarak hazırlanması amaçlanan tarifelerin yer aldığı workshop'lar düzenlenecek.

3 ay ve haftanın 4 günü sürecek eğitimlerden sonra 'Sağlıklı Beslenme Sertifikası' verilecek.

Kaynak: AA