Mardin'de berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi
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Mardin'de berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi

Mardin'de berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi
08.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:13

Mardin'de berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayısta hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Mardin'de berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayısta hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda halk sağlığını korumak için hijyen çalışmalarına büyük bir özveriyle devam eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapalı olan ve salgın ile mücadele kapsamında açıklanan normalleşme takvimine göre 11 Mayıs itibariyle tekrar faaliyetlerine başlayacak 10 ilçede bulunan 980 berber, kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte etti. Alınan önlemler kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarına 50 bin maske ile bin adet el dezenfektanı dağıtıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, korona virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığını korumak için alınan önlemlerin sıklaştırıldığını söyledi. Normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğinin altını çizen Vali Yaman, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme takvimiyle birlikte 11 Mayıs itibariyle tekrar faaliyetlerine başlayacak olan şehrimizdeki 980 berber, kuaför ve güzellik salonun ticari faaliyetlerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri için ekiplerimizce dezenfekte edildi. Aynı zamanda kendilerine 50 bin maske ve bin adet el dezenfektanı dağıtıldı. Bu iş yerlerine yönelik çalışmalarımıza periyodik olarak devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığını korumak için başlattığımız virüs ile mücadele çalışmalarımız gece gündüz demeden sürdürecek. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde hep birlikte atlatacağız" dedi.

Esnafın bu süreçte maske ve dezenfekteye ihtiyacı olacağını dile getiren Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan, çalışmalardan ötürü Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile ekibine teşekkür etti.

Mardin'de berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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