Mardin'de 'Benim Kulübüm Yeşilay' Projesi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi her yıl 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında okul etkinliklerine devam ediyor.

Projenin ilk uygulaması Artuklu Abdulkadir Tutaşı ilköğretim okulunda yapıldı. Daha sonra Artuklu Elifana İlkokulunda gerçekleştirildi. Çocuklar Yeşilay konusunda bilinçlendirildi. Yeşilay Mardin Şubesi Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gönüllüler Yeşilay Genel Merkezi'nden gelen eğitmenlerden okul etkinlikleri oryantasyon eğitimini alarak Yeşilay Haftası boyunca okul etkinlikleri gerçekleştirdi.

Okul etkinliklerine çok önem verdiklerini dile getiren Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, "Bağımlılıklarla mücadelemizin önemli bir kısmını, bağımlılıkları önleme çalışmaları kapsıyor. Bu çalışmaların gerçekleştirilebileceği en uygun ortam olan ilk ve orta öğretim için okul etkinlikleri planlıyor bu kapsamda gençlerimizi eğitiyoruz" dedi.

Okul etkinliğine katılan Milli Rallici Burcu Çetinkaya ise, "Okullarda gerçekleştirilmekte olan 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesinin çok yararlı olacağını, farkındalık oluşturmak için çocuklara bağımlılıklar konusunda verilecek eğitimin geleceklerini olumlu etkileyeceğin, bu etkinliklerin Mardin'de düzenlenmesinden dolayı mutlu oldum" diye konuştu. - MARDİN