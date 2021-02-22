Mardin'de belediyeye ait malzemeleri çalmaya çalışan 6 zanlı suçüstü yakalandı
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Mardin'de belediyeye ait malzemeleri çalmaya çalışan 6 zanlı suçüstü yakalandı

22.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:14
Mardin'de belediyeye ait malzemeleri çalmaya çalışan 6 zanlı suçüstü yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde belediyeye ait malzemeleri vinçle kamyonete yükleyerek çalmaya çalışan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Mardin'in Derik ilçesinde belediyeye ait malzemeleri vinçle kamyonete yükleyerek çalmaya çalışan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Boyaklı Mahallesi Ağıl mezrasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MARSU) ait pompa, altışar metre uzunluğundaki 45 metal su borusu ile 270 metre uzunluğundaki alüminyum kabloyu vinçle kamyonete yükleyip çalmaya çalışan M.T, İ.T, O.D, H.A, F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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