MARDİN (AA) - Mardin'de "Belediye Personeline Etki Analizi Eğitiminin Sağlanması" projesi için imza atıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından sunulan, Dicle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen teknik destek programı kapsamında "Belediye Personeline Etki Analizi Eğitiminin Sağlanması" projesi hazırlandı.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı tarafından imzalar atılırken, projenin amacının belediye personelinin kapasite gelişimine destek vererek, yapılacak çalışmaların verimli ve etkili olması adına ilde sorunların iyi analiz edilmesi ve buna yönelik çözümler üretilmesi, verilerin doğru analiz edilmesi ve bu doğrultuda belediye kaynaklarının tutarlı ve etkili bir şekilde harcanmasının sağlanması olduğu belirtildi.

Proje doğrultusunda Mardin'de sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilin sosyal refah düzeyinin arttırılmasının hedeflendiği aktarıldı.