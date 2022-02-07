Mardin'de belediye özel gereksinimli çocuk ve gençlere sinema keyfi yaşattı - Haberler
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Mardin'de belediye özel gereksinimli çocuk ve gençlere sinema keyfi yaşattı

AA, Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de belediye özel gereksinimli çocuk ve gençlere sinema keyfi yaşattı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kette bulunan özel gereksinimli çocuk ve gençlere sinema keyfi yaşattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kette bulunan özel gereksinimli çocuk ve gençlere sinema keyfi yaşattı.

Büyükşehir Belediyesisinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmayı, engelliliğe dair sosyal ve toplumsal farkındalık oluşturmayı, engelli bireylere bağımsız ve verimli zaman kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce, sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla, kentte engelli bireyler evlerinden servisle alınarak sinema salonuna götürüldü.

Film izleyen çocuk ve gençlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra evlerine bırakılan engelli bireylerin güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Güncel, Haber

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