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Mardin'de bebek arabasından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasında

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de bebek arabasından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcuda bebek arabasından cep telefonunu çalan hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcuda bebek arabasından cep telefonunu çalan hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir kuyumcuda alışveriş yapan R.A, bebek arabasındaki cep telefonunun çalındığını fark etti.

R.A'nın şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir şüphelinin "yankesicilik" yöntemiyle R.A'nın bebek arabasından cep telefonunu çaldığını belirledi.

Polis, yaptığı çalışmayla görüntüdeki zanlının 18 yaşından küçük U.G. olduğunu tespit etti.

Zanlı, Tepebaşı Mahallesi Eski Hastane Caddesi'de cep telefonu ile yakalandı.

"Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan kaydı bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, U.G'nin kuyumcuda alışveriş yapan R.A'ya yaklaşarak cep telefonunu çalması görülüyor.

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