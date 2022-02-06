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Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı

AA, Selahattin Erol - Kültür Sanat
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Mardin'in Midyat ilçesinde bataklığa saplanan 2 inek itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

MİDYAT, MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde bataklığa saplanan 2 inek itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 2 inek su birikintisinden içmek isterken buradaki bataklığa saplandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Midyat Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından inekleri bulundukları yerden çıkarttı.

Kurtarılan inekler, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı

Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı

Bataklıkta mahsur kalan 2 inek kurtarıldı

AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat

İtfaiye, Midyat, Mardin, İnek, Kültür Sanat, Güncel, Haber

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