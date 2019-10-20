Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı

20.10.2019 21:22

Mardin'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.



Artuklu ilçesi Tilkitepe Mahallesi'nde Orhan Susaçan idaresindeki 06 BNA 822 plakalı cip, Yusuf Buğday idaresindeki 47 AAJ 015 plakalı otomobil ve Senan Gündüz idaresindeki 33 DHU 92 plakalı pikap çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, refüje çarparak durdu.



Kazada Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Nusaybin ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mervan Yılmaz (18) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Yusuf Buğday'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Başsavcı Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA