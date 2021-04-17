Mardin'de başkasının yerine sınava giren kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de başkasının yerine sınava giren kişi yakalandı

Mardin'de başkasının yerine sınava giren kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına giren kişi yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına giren kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 75 Yıl İMKB Ortaokulunda yapılan sınava H.C'nin yerine joker olarak tabir edilen S.T'nin girmeye çalıştığı tespit edildi.

Yakalanan S.T. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Antony Blinken Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Diego Arda Turan Bülent Uygun Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin'de başkasının yerine sınava giren kişi yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:11:30. #1.16#

title