Mardin'de başkasının yerine sınava giren kişi yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına giren kişi yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına giren kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 75 Yıl İMKB Ortaokulunda yapılan sınava H.C'nin yerine joker olarak tabir edilen S.T'nin girmeye çalıştığı tespit edildi.

Yakalanan S.T. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol