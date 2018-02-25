Mardin'de Başkasının Yerine Sınava Giren 27 Kişiye Gözaltı
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Mardin'de Başkasının Yerine Sınava Giren 27 Kişiye Gözaltı

Mardin'de, sahte kimlikle başkasının yerine, ticari araç sürücülerine yönelik SRC sınavına girdikleri belirlenen 27 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Başkasının Yerine Sınava Giren 27 Kişiye Gözaltı

Mardin'de, sahte kimlikle başkasının yerine, ticari araç sürücülerine yönelik SRC sınavına girdikleri belirlenen 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla SRC sınavı sırasında yapılan kontrollerde, başkasının yerine sınava girdiği belirlenen 27 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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