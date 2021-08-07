Son dakika haberleri! Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı
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Son dakika haberleri! Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı Mardin'in Midyat ilçesinde başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı Dün akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesinde 23 yaşındaki Iraklı Baran Hasan Rasho sevgilisi tarafından pompalı...

Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı

Dün akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesinde 23 yaşındaki Iraklı Baran Hasan Rasho sevgilisi tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüştü. Rasho'yu öldürdükten sonra kayıplara karışan katil Serkan Özgün bugün jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan katil Özgün, hastanedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Son dakika haberleri! Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı
Son dakika haberleri! Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı
Son dakika haberleri! Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı
Son dakika haberleri! Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katili tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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