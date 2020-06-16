Mardin'de balkondan düşen sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
Mardin'in Artuklu ilçesinde balkonundan düşen sağlık görevlisi hayatını kaybetti.
16.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:39
Mardin'in Artuklu ilçesinde balkonundan düşen sağlık görevlisi hayatını kaybetti.
Mardin Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Ali Demir (35), 13 Mart Mahallesi'nde ikamet ettiği dördüncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu üçüncü katın balkonuna düştü.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA