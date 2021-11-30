Mardin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5. katta balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 6 yaşındaki Ş. Ç, Cumhuriyet Mahallesi eski Hastane Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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