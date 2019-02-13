Mardin'de, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yaman, Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumun her kesimine çok büyük görevler düştüğünü belirterek, toplumu özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda ilgili tüm kurumlar tarafından sürdürülen mücadelenin daha da etkin şekilde devam ettirilmesini istediklerini söyledi.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Mardin Şubesinin yaptığı bilgilendirmenin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, adli birimler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA