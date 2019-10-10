Mardin'de bağ bozumu heyecanı

10.10.2019 14:48

Mardin'de bağ bozumu yapan yöre halkı, topladıkları üzümlerden pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk hazırlıyor.

Mardin'deki köy ve mezralarda iklim şartlarına göre ekim ayının sonuna kadar süren bağ bozumunda 7'den 70'e tüm aile fertlerinin katılımıyla üzüm toplanıyor.

Hasadı yapılan üzümler ezilerek, elde edilen şıra büyük kazanlarda kaynatılıyor. Vatandaşlar üzümden pekmezin yanı sıra geleneksel yöntemlerle pestil, bademli ve cevizli sucuk da yapıyor.

Mardin'in üzümü ile meşhur Mazıdağı ilçesinde de tatlı bir telaş yaşanıyor.

İlçenin kırsal Ulutaş Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan mezrone cinsi üzümler, imece usulü işlemlerden geçirilerek pekmeze dönüştürülüyor.

Büyük bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat kaynatılarak hazırlanan pekmez, kilogramı yaklaşık 50 liradan satışa sunuluyor.

Hasada katılan 26 yaşındaki Ayşe Keren, her yıl bu dönemde köylerde bağ bozumu yapıldığı belirterek, mezrone üzümünden imece usulü pekmez hazırladıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Aydın da ilçede üzümün verim ve kalitesini artırmak için çalışma yürüttüklerini, pekmez üretimini de desteklediklerini ifade etti.

Bağlarda olası hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışması yaptıklarını söyleyen Aydın, bağcılığı yaygınlaştırmak amacıyla da kurslar açtıklarını aktardı.

Kaynak: AA