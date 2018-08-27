Mardin'de Bağ Bozumu Başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bağ bozumu başlarken, bağlardan toplanan üzümlerin suyu çıkarılarak, pekmez başta olmak üzere kışa hazırlık için pestil ve cevizli sucuk yapılmaya başlandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı köylerdeki üzüm bağlarında hasat dönemi başladı. Kışa hazırlanan köylüler, bağlardan topladıkları üzümleri pekmez, sucuk ve pestil yapmaya başladı. Bağ bozumunda ailece bağlarda çalışan köylüler, tamamen doğal olarak elde ettikleri ürünleri misafirlere ikram etmenin yanısıra, satarak aile bütçelerine katkı sağlacaklarını söylediler. Bağdaki üzüm salkımları, bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla kesildikten sonra sepet ve tenekelere dolduruldu, daha sonra sepet ve tekneler şire çıkarılacağı alana getirilip torbalara dolduruldu. Torbalardaki üzümün ezilmesi ile elde edilen şire bu kez kazanlarda kaynatıldı. Yaklaşık 4 saat kaynatıldıktan sonra ayrı kazanlara konulan şire, bir süre bekletildikten sonra ikinci kez kaynatılarak, pekmez haline getirildi. Şirenin bir kısmına ise bazı mayalar katılarak pestil ve cevizli ve sade sucuk haline getirilmeye başlandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Gürmeşe köyünde yaşayan Mahmuti Dinler, kış hazırlıklarına başladıklarını belirterek, Gelenek ve göreneklerimizde olduğu gibi, kış aylarında yöre insanının gıdası olarak da kabul gören uzun kış gecelerinin çerezi, meyvesi yada gıdası olarak bilinen pestil, sucuk ve pekmez içeceğinin üzümlerimizden tadı çok farklı oluyor. Sabah erken saatler ailece bağa gelip ilk başta üzüm topluyoruz. Üzümlerimizi topladıktan sonra torbalara koyarak ezip şiresini çıkarıyoruz. Daha sonra bu şireyi alıp kazanlarda 4 saat boyunca kaynadıktan sonra pekmez oluyor. Pekmez olduktan sonra bidonlara doldurup kış hazırlığımızı yapıyoruz. Yaptığımız pekmez kesinlikle organiktir. Hiçbir katkı madesi içinde yokturdedi.

Aynı köyde yaşayan Arabi Dinler ise, yılardan beri bu işi yaptığını belirterek Üzümü topladıktan sonra kazanlarda kaynatıp pekmez yapıyoruz. Kendi yiyeceğimiz kadar bidonlarda saklıyoruz. Geri kalanını satarak geçimimizi sağlıyoruzdiye konuştu.