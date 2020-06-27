Mardin'de baba ve oğul aynı okulda YKS'ye girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de baba ve oğul aynı okulda YKS'ye girdi

- Mardin'de baba ve oğul aynı okulda YKS'ye girdi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına birlikte hazırlanan 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu ve 18 yaşındaki oğlu Eren aynı okulda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girdi.

27.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:26

- Mardin'de baba ve oğul aynı okulda YKS'ye girdi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına birlikte hazırlanan 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu ve 18 yaşındaki oğlu Eren aynı okulda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ilk oturumu olan TYT sosyal mesafe kurallarına göre başladı. Binlerce öğrenci ailesi ile birlikte sınava gelirken Kızıltepeli iş adamı 58 yaşındaki Metin ve 18 yaşındaki Eren Yükseloğlu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde birlikte YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girdi.

Oğlu ile birlikte sınav heyecanı yaşayacaklarını anlatan Metin Yükseloğlu, "İlk önce bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Oğlumla beraber aynı sınava giriyoruz" dedi.

Babası ile birlikte sınava hazırlandıklarını belirten Eren Yükseloğlu, "Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babamla birlikte sınava gireceğiz, heyecanlıyız. Garip bir durum. Ben çalışırken arada babam yardımcı oldu. Arada ben de ona yardımcı oldum tabi" diye konuştu.

Mardin'de baba ve oğul aynı okulda YKS'ye girdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
'Şans buna denir' dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
"Şans buna denir" dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Alper Ulusoy Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Türk Kaza Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mardin'de baba ve oğul aynı okulda YKS'ye girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 15:54:35. #1.14#
title