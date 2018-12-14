Mardin'de "Ayyıldızın Gölgesinde Projesi"

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Ayyıldızın Gölgesinde Projesi" kapsamında göçmen çocuklar için gezi düzenlendi.

Proje ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde eğitim gören 48 Suriyeli, 2 Iraklı göçmen ile 30 dezavantajlı öğrenci Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Çocuklara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra öğrenciler, Vali Yardımcısı Mehmet Uslu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahim Zengin ile bir araya gelerek yemek yedi.