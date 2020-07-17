Mardin'de Ayasofya'nın ibadete açılması dolaysıyla lokma dağıtıldı Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Mardin'de vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Mardin'de vatandaşlara lokma dağıtıldı.

AK Parti İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları, Şakir Nuhoğlu'nda kılınan cuma namazının ardından kurulan stantta, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak lokma dağıttı.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, yaptığı açıklamada, 86 yıldır esaret içerisinde mahsun bir şekilde devam eden sürecin sonuna geldiklerini belirtti.

Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi noktasında gayret gösteren herkese teşekkür eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konuda gayret gösteren tüm liderlerimize, tüm birleşenlere şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Önemli bir adımdı. Ayasofya üzerinden yüreklerimize, ayaklarımıza, ellerimize prangalar vurulmuştu. Ama Allah'a çok şükür ki Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, dirayeti ve samimiyeti neticesinde bugün yeniden ibadete açılmıştır. Ayasofya'nın açılması hem Ortadoğu hem tüm Müslümanları hem de tüm dünyayı etkileyen yeni bir süreç ve yeni bir takvimdir."

Kaynak: AA