Mardin'de ayak bileği ameliyatı gerçekleştirildi

Mardin Devlet Hastanesinde 55 yaşındaki Gülseren Bilbay, ayak bileği (tibialis posterior) tendoskopisi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Mardin Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Caner Çitak, artroskopik uygulamaların diz, omuz, kalça ve ayak bileği gibi bölgelerde, özellikle eklem temelli hastalıkların tanı ve tedavisi için kullanılan kapalı bir cerrahi uygulama yöntemi olduğunu söyledi.

Hastalığın kadınlarda genelde 40 yaşından sonra görüldüğüne dikkat çeken Çitak, hipertansiyon, şeker hastalığı, ayak bileği çevresine uygulanan enjeksiyonlar, bazı romatizmal hastalıklar ve travmalara bağlı olarak tendon hasarı oluşabildiğini belirtti.

Ayak bileği çevresinin tendon hasarları, toplumda sık görülen, hastalarda ağrıya neden olan, iş kaybına sebep veren ve sık sık polikliniğe başvuruya neden olan önemli sağlık sorunu olduğunu kaydeden Çitak, hastaların genellikle ilaç tedavisi, fizik tedavi ve geçici atellerle takip edildiğini aktardı.

Mevcut tedavilerle geçmeyen kronik ağrılarda ise uygun hastalarda cerrahi tedavinin tercih edildiğini ifade eden Çitak, şöyle devam etti:

"Hastamız Gülseren Bilbay, yaklaşık 5 yıldır ayak bileği arka iç kısmında başlayan ağrılarla çeşitli hastanelerde tedavi edilmiştir. 8 aydır hastanemizde takip ettikten sonra ağrılarını tamamen sonlandırmak ya da en aza indirmek için çektiğimiz MR sonucunda cerrahi işlem yapma kararı aldığımız bir hastamız. Tendon hasarına yönelik kapalı ameliyatlar ülkemizde belirli merkez ve hastanelerde yapılmaktadır. Hastamızın iyileşme süreci yaklaşık 6-8 hafta olarak düşünülmektedir. Bu süreçte birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ederim."

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Gülseren Bilbay ise, başarılı bir ameliyat gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz