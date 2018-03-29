Mardin'de ayağı kırık ata belediye sahip çıktı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Boyaklı mahallesi Hamidiye mezrasında ayağı kırık halde başı boş gezen sahipsiz ata Derik Belediyesi sahip çıktı. Belediye ekiplerinin hayvan toplama aracıyla Derik'e getirilen at, daha sonra tedavi edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne gönderdi.

Derik ilçesine bağlı Boyaklı mahallesi, Hamidiye mezrası sakinleri, başı boş gezen ve ayağı kırık bir bir atın olduğunu ihbar etmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Dün akşam saatlerinde, belirtilen adrese giden ekipler, burada arka sağ ayağı kırık olduğunu tespit ettiği sahipsiz atı, hayvan toplama aracı ile ilçe merkezine getirdi. Derik Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan ilk kontrolde ayağının kırık olduğu tespit edildi. Ağrı kesici enjeksiyon sonrası ayağı alçıya alınan at için bugün sabah saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilerek, yardım istendi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde görevli ekipler, bugün sabah saatlerinde Derik'e gelerek ayağı kırık atı tedavi ve bakımının yapılması için Mardin'e götürdü.