Mardin'de avukat çiftin darbedildiği iddiası

19.09.2019 12:26

Mardin Barosu'nca avukat çift İbrahim Dündar ve Özlem Dündar'ın önceki gün kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramasına ve darbedilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Mardin Adliyesi önünde konuya ilişkin açıklama yapan Baro Başkanı Çelebi Aras, Mardin Barosu avukatlarından İbrahim ve Özlem Dündar çiftinin önceki gün akşam vakti, evlerinin önünde arabadan indikleri sırada, takip ettikleri dosyada davanın karşı tarafı olan ve pusuda bekleyen kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradığını ve darp edildiğini söyledi.

Saldırıda meslektaşları İbrahim Dündar'ın bıçak darbesi ile yaralandığını, Özlem Dündar'ın da 8 aylık hamile olmasına rağmen, annesiyle ağır şekilde darp edildiğini ifade eden Aras, saldırının uzun süre devam ettiğini, çevredekilerin ve orada bulunan sivil polis memurunun yardımı ile daha vahim sonuçları olmadan saldırganların kaçmak zorunda kaldığını kaydetti.

Aras, şöyle konuştu:

"Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Yapılan saldırı sadece meslektaşlarımıza değil, savunma mesleğine, baromuza ve savunmanın yılmaz neferleri olan Mardin Barosunun her bir ferdine yapılmıştır. Saldırganlardan 3 kişi yakalanmış, 3 kişi ise halen aranmaktadır. Yakalanan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ise serbest bırakılmış, 1'i ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olmasına ve üzerine atılı suçu ikrar etmiş olmasına rağmen imza şartı ile serbest bırakılmıştır. Hain saldırının meslektaşlarımızın takip ettiği bir dosya nedeni ile mesleki faaliyetlerinden kaynaklı olduğu açıkça ortadadır. Herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki; avukat bir davanın ya da çekişmenin tarafı değildir. Avukat, kendi işini ya da davasını değil, müvekkilinin işini ya da davasını takip eder. Unutulmamalıdır ki; hayatın olağan akışı içerisinde herkesin bir gün savunulmaya, bir avukata ihtiyacı olacaktır. Bunun en çarpıcı örneği bugün meslektaşlarımıza saldıran şahısları dahi kanun gereği yine başka bir meslektaşımız savunmak zorunda kalmıştır. Avukatı, davanın ya da çekişmenin tarafı olarak gören ve hasım yerine koyan anlayış sorunludur, sıkıntılıdır ve derhal bu anlayışın terk edilmesi gerekmektedir."

Aras, Mardin Barosu olarak, yönetim kurulu, avukat hakları merkezi ve bütün avukatlarla faillerin yargı karşısına çıkarılıp, hak ettikleri şekilde cezalandırılması için soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını aktardı.

Kaynak: AA