Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi

MARDİN'in Savur ilçesinde güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), bulunup, imha edildi.

Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi
26.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:19

MARDİN'in Savur ilçesinde güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), bulunup, imha edildi.

Savur ilçesi kırsalında askerlerin geçiş güzergahına PKK'lı teröristler tarafından EYP tuzaklandığı bilgisini değerlendiren, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan arazi aramasında, EYP tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından EYP, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı Güncel
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı Dünya
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Fatih Sultan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ Michael Jackson Öztürk Serengil
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Mardin'de, askerlerin geçiş güzergahına tuzaklanan EYP imha edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 13:31:27. #1.14#
title