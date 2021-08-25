Mardin'de aşı çalışmaları sonuç verdi kent daha az riskli konuma geriledi
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Mardin'de aşı çalışmaları sonuç verdi kent daha az riskli konuma geriledi

Mardin'de aşı çalışmaları sonuç verdi kent daha az riskli konuma geriledi
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) risk haritasında çok yüksek riskli kategorisinde yer alan Mardin, yapılan aşı çalışmalarıyla yüksek riskli il kategorisine geriledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) risk haritasında çok yüksek riskli kategorisinde yer alan Mardin, yapılan aşı çalışmalarıyla yüksek riskli il kategorisine geriledi.

Mardin merkez ve ilçelerde oluşturulan aşı stantlarında, sağlık ekiplerinin yaptığı aşı çalışmaları sonuç verdi.

Yapılan aşılama oranın yüzde 55,3'e ulaştığı kent, çok yüksek riskli il kategorisi olan "kırmızı'dan yüksek riskli il kategorisi "turuncu'ya dönüştü.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, konuya ilişkin sosyal medya hesapları twitter üzerinden paylaşım yaptı.

Vali Demirtaş, mesajında "Kentimiz 'kırmızı' çok yüksek riskli il kategorisinden, 'turuncu' yüksek riskli il kategorisine geçmiş durumda. Kadim şehrin kadim halkına teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarımıza güvenip aşılanmaya devam edelim." ifadelerine yer verdi.

İl Sağlık Müdürü Yavuz da tarihi kente mavinin yakıştığını bu yüzden aşı olmaya devam mesajını verdi.

Yavuz, "Değerli hemşerilerim ilimizin rengi kırmızı değil artık ama biz biliyoruz ki Mardin'e mavi yakışıyor. En kısa sürede bunu da hep beraber başaracağız, aşı olmaya devam edelim." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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