Mardin'de Asfalt Çalışması

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez ile Artuklu ve Midyat ilçelerinde sanayi sitelerinin yollarını asfaltlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince yol asfaltlama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, sıcak asfalt ile yolları yeniliyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, şehrin lokomotifi durumundaki sanayi sitelerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl ihalesi yapılan bin kilometre asfalt çalışmasının devam ettiğini dile getiren Yaman, şehrin ticaret merkezlerinden olan sanayi sitelerine sürekli yüksek tonajlı araçlar geldiği için yolların yıprandığını ifade etti.

Yaman, daha önce uzun yıllar çalışma yapılmayan ve yıpranan yolları asfaltladıklarını dile getirerek, "Esnafımızdan gelen istekler doğrultusunda yıpranan yolları onardık. Caddeleri tekrar asfaltladık. Bizim için esnaf ve bu istekleri önemliydi. Her zaman esnafımızın yanındayız. Yapılan çalışma esnafımıza hayırlı olsun." dedi.