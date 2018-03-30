Mardin'de Asayiş Uygulaması

Mardin'de Asayiş Uygulaması

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 579 personelle denetimler gerçekleştirdi.

Mardin'de Asayiş Uygulaması

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 579 personelle denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalarda bin 938 kişi sorgulanırken bir kişi yakalandı. 2 araca 216 TL ceza kesildi.

Mardin polisi, il genelinde huzur operasyonlarına devam ediyor. Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi. İl genelinde 69 ekiple 579 polisle ve 3 arama köpeğinin katılımıyla 30 iş yeri denetlendi. 104 araçta arama yapılırken bin 938 şahsın kimliği sorgulandı. Arandığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. 11 şahsa adli işlem uygulanırken 2 araca 216 TL ceza kesildi. - MARDİN

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