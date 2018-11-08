Mardin'de Asayiş

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 131 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik 30 Ekim-7 Kasım arasındaki uygulamalarda 82'si yoklama bakaya olmak üzere aranan 131 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan iş yeri sahibi işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.