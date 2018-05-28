Mardin'de Asayiş

Mardin'de aranan 68 şüphelinin yakalandığı bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, asayiş olaylarının engellenmesine yönelik il genelinde uygulama ve denetimler yapıldığı belirtildi.Yapılan denetimlerde, aranan 68 kişinin yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, il genelinde her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.