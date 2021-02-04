Mardin'de artroskopik kalça ameliyatı yapıldı

Mardin Devlet Hastanesinde 65 yaşındaki hastaya artroskopik kalça ameliyatı yapıldı.

Mardin Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Veysi Ağrakçe daha önce kalçada ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Yapılan klinik muayene ve radyolojik tetkikler sonucunda Ağrakçe'nin kalça ekleminde femoroasetabular sıkışma (FAS) hastalığı tespit edilerek ameliyata alındı.

Hastanın ameliyatı kapalı bir yöntemle gerçekleştirildi. Hastanede ilk kez yapılan ameliyatla Ağrakçe, sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası fizik tedavinin önerildiği kaydedilen açıklamada, "Ameliyatta emeği geçen ameliyathane ve servisteki ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." denildi.

Ağrakçe ise başarılı bir ameliyat gerçekleştiren hekim ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz