Mardin'de Arıtma Çamur, Gübre ve Yakıta Dönüştürülüyor

Mardin'de atık su arıtma tesislerinde elde edilen çamurdan gübre ve yakıt üretimi yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı desteğiyle Yeşilli ve Kızıltepe ilçelerinde kurulan Mardin Atık Su Arıtma Tesisi, ekonomi ve tarımın yanı sıra çevresel faktörlere katkı sağlıyor.

Tesiste, Mardin, Yeşilli ve Kızıltepe'nin atık suları arıtılıyor. Günlük 64 bin metreküp arıtılan su, tarımsal alanların sulanmasında kullanılıyor.

Tesiste arıtma çamurunun kurutulmasıyla elde edilen biokütle ise gübre ve yakıta dönüştürülüyor. İşlem sırasında ortaya çıkan metan gazından da elektrik elde ediliyor.

Geçen yıl arıtılmış 18 milyon 250 bin metreküp su Rijle ve Zergan derelerine bırakıldı, 230 bin metreküp metan gazından 97 bin 554 kilovatsaat enerji üretildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine, kentin, çevreye duyarlı bir şehir olması yönünde önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Göreve başladıklarında yüzde 10 seviyesinde olan projeye ağırlık vererek bunu bir yılda tamamlamayı başardıklarını anlatan Yaman, faaliyete giren tesisin çevre ve ekonomiye önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kızıltepe'deki tarımsal üretime değinen Yaman, şöyle konuştu:

"Bu ovanın temiz olması ve çevre kirliliğinden etkilenmemesi bizim için çok önemli. Bu nedenle çevre kirliliğini önleyici bütün faaliyetlerimizi ortaya koyuyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir Mardin düşüncemiz var, çalışmalarımız bu yönde devam ediyor."

Yaman, "İl genelinde hem evsel atık hem de sanayi atığı sorununu gidermek için atık alanları oluşturmaya başladık. Belediye olarak koyduğumuz hedefleri yerine getiriyoruz." dedi.

Yüzde 90 arıtılıyor

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Eşref Dağdelen de kurulan tesisler sayesinde atık suların doğaya verdiği zararın ortadan kaldırıldığını söyledi.

Tesisin çevreye, ekonomiye, tarıma olumlu katkısı olduğuna dikkati çeken Dağdelen, "Kurutulmuş çamurların gerek gübre gerekse yakıt değeri de çok zengin. Arıtma çamurları bu nedenle çimento fabrikaları ve enerji dönüşüm tesislerinde yakıt olarak kullanılabiliyor. Atık su yüzde 90 düzeyinde arıtıldığı için tarımda kullanıma olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA