Mardin'de arazi kavgası: 5 yaralı
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Mardin'de arazi kavgası: 5 yaralı

14.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:16
Mardin'de arazi kavgası: 5 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Duruca ve Yolbilen mahallesinde yaşayan bazı aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve diğer silahların kullanıldığı kavgada S.İ, A.Ö, Ş.D, A.K. ve N.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan S.İ, Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik güçleri mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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