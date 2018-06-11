- Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, merkez Artuklu ilçesi Cevizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Korul ve Demir aileleri arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden çıkan tartışma, silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Burada durumu ağır olan Şehmus Korul yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.