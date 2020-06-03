Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıMARDİN'de yaşayan Mehmet A. (45), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabası Kerim Karaboğa'yı (20) uzun namlulu silahla vurarak öldürdü, Şahin Karaboğa'yı (35) da ağır yaraladı.

03.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:17

Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN'de yaşayan Mehmet A. (45), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabası Kerim Karaboğa'yı (20) uzun namlulu silahla vurarak öldürdü, Şahin Karaboğa'yı (35) da ağır yaraladı. Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Dora Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabası Kerim Karaboğa ve kuzeni Şahin Karaboğa'yı araçla takip etti. Bir süre devam eden takip sırasında Mehmet A., aracı durdurduktan sonra uzun namlu silahla ataş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan 2 kuzen de yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kerim Karaboğa, yaşamını yitirdi. Kerim Karaboğa'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Şahin Karaboğa'nın ise acil servisteki tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Falcao Ozan Kabak Bülent Uygun Mehmet Aurelio Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:17:47. #1.15#
title