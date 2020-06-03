Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde amaca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
03.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:26

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde amaca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay sabah saatlerin Kızıltepe'ye bağlı Yeni köyde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akrabalar arasında önceki yıllarda arazi anlaşmazlığı nedeni ile başlayan husumet, ilçenin ileri gelenlerin araya girmesiyle barışla sonuçlanmıştı. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile tekrar çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Kerim Karaboğa'nın (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan ağabeyi Şahin Karaboğa (22), yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Kerim Karaboğa'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi Haber
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in 'Tokadı yersin' dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in "Tokadı yersin" dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Fatih Sultan Donald Trump Mustafa Destici
Magazin Murat Boz Haluk Levent Demet Akalın Seren Serengil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 11:26:43. #1.15#
title