Mardin'de aranan terörist yakalandı

MARDİN'de, terör örgütü PKK üyesi S.Z., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

MARDİN'de, terör örgütü PKK üyesi S.Z., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, daha önce yakalanan bir teröristin ifadesinde ismi geçen ve terör örgütü PKK'ya 2014'te katılan S.Z.'nin yakalanması için harekete geçti. Jandarma ekipleri, terörist S.Z.'yi Kızıltepe ilçesindeki evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.S.Z.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA