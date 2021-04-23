Mardin'de aranan terörist jandarma tarafından yakalandı
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Mardin'de aranan terörist jandarma tarafından yakalandı

Mardin'de aranan terörist jandarma tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörist jandarma tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörist jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan A.S.'nin Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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