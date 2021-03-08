Mardin'de aranan terör şüphelisi yakalandı
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Mardin'de aranan terör şüphelisi yakalandı

08.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:42
Mardin'de aranan terör şüphelisi yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK üyeliğinden aranan H.Ö'yü Çatalözü Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolünde yakaladı.

H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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