Mardin'de aranan terör şüphelisi yakalandı
08.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:42
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK üyeliğinden aranan H.Ö'yü Çatalözü Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolünde yakaladı.
H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar