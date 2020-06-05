Mardin'de aranan şüphelilere yönelik operasyonda 46 tutuklama
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Mardin'de aranan şüphelilere yönelik operasyonda 46 tutuklama

Mardin'de, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 kişiden 46'sı tutuklandı.

Mardin'de aranan şüphelilere yönelik operasyonda 46 tutuklama
05.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:47

Mardin'de, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 80 kişiden 46'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde kentte meydana gelen cinayet ve hırsızlık olaylarıyla ilgili aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 28 Nisan'da Artuklu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesi olayına karışan 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 80 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklandı.

Bu arada, ekiplerce yürütülen diğer bir çalışmada, aileleri tarafından kaybolduğu bildirilen 7'si kız toplam 46 çocuk bulundu. Çocukların bazıları ailelerine, bazıları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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